Банкомат только для высоких людей установили в Одессе: фото

В Одессе на улице Добровольского, 86 установили банкомат "Приватбанка" для высоких людей. Устройство установлено в окне высокого первого этажа дома, к которому догадались пристроить ступеньки.

"Наконец, не нужно будет нагибаться, чтобы снять деньги с карты! Правда, людям с нормальным ростом приходится использовать свои навыки альпинизма и балансировки", – сообщило издание "Думская" в телеграм-канале.

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