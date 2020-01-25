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      Банкомат только для высоких людей установили в Одессе: фото

      11 Читати новину українською
      Банкомат для высоких людей в Одессе / Телеграм-канал "Думская"

      В Одессе на улице Добровольского, 86 установили банкомат "Приватбанка" для высоких людей. Устройство установлено в окне высокого первого этажа дома, к которому догадались пристроить ступеньки.

      "Наконец, не нужно будет нагибаться, чтобы снять деньги с карты! Правда, людям с нормальным ростом приходится использовать свои навыки альпинизма и балансировки", – сообщило издание "Думская" в телеграм-канале.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Приватбанк Курьезные новости Новости Одессы Банки
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