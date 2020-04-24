Банковские депозиты украинцев выросли на 25 миллиардов гривен за месяц

Только за март украинцы вложили в банки Фонда гарантирования вкладов 25 миллиардов гривен. Поэтому сумма общих депозитов по состоянию на 1 апреля 2020 года составила 520,34 миллиарда гривен.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок квітня 2020 року вклади у національній валюті становлять 285,39 мільярда гривень і ще 234,85 мільярда гривень в іноземній. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Частка ФОП у структурі вкладників становить 3%, а загальна сума їх вкладів на 1 квітня 2020 року склала 31,87 мільярда гривень.

Також повідомляється, що кошти 98,2% вкладників у банках-учасниках Фонду є повністю захищеними вкладами. Гарантіями Фонду повністю покривається 39,9% від загальної суми вкладів, що складає 207,31 млрд грн.

Що відомо про Фонд гарантування вкладів?Це економічна самостійна установа, яка виконує функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку. Фонд не має на меті отримання прибутку. Основною метою діяльності має бути захист прав і законних інтересів вкладників банків.

До банків-агентів Фонду гарантування вкладів належать

"Приватбанк";

"Ідея банк";

"Правекс банк";

"Альфа-банк";

"Кредобанк";

"Ощадбанк";

"Укргазбанк";

ПУМБ;

"Таскомбанк";

Акціонерний банк "Південний";

Universal Bank.

Джерело: http://www.fg.gov.ua/dlia-vkladnykiv/banky-ahenty-fondu/40728-perelik-bankiv-ahentiv-fondu-harantuvannya-vkladiv-fizychnykh-osib