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      Какова ситуация с наличными в банкоматах Приватбанка

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      По всей Украине действует режим общенационального карантина. Банковские расчеты переходят в режим онлайн. За прошедшую неделю в "Приватбанке" зафиксировали рост на треть количества безналичных оплат и загрузки онлайн-приложений. Однако и наличных в банкоматах хватает.

      О ситуации с наличными и безналичными операциями рассказал пресс-секретарь "Приватбанка" Олег Сегра, пишет "Информатор".

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      По словам Серги, все банкоматы работают в стандартном режиме. Однако украинцы снимают наличные или в предыдущих объемах, или вдвое меньше. В то же время есть четкая тенденция перехода в онлайн.

      За последнюю неделю мы зафиксировали рост на треть количества безналичных оплат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года,
      – отметил пресс-секретарь.

      Кроме того, втрое возросло количество загрузки онлайн-приложений. "Мы четко видим, что люди на самом деле ушли на карантин", – пояснил пресс-секретарь "Приватбанка".

      Что изменилось в расчетах за первую неделю карантина

      • клиенты "Приватбанка" стали чаще оплачивать покупки картами и электронными кошельками;
      • от 11 до 18 марта оборот в сети торговых платежных терминалов вырос на 37%, то есть 3,6 миллиарда гривен. Это по сравнению с аналогичным периодом 2019 года;
      • значительнее всего выросли безналичные оплаты в аптеках и магазинах товаров для здоровья – на 51,7%;
      • в продуктовых магазинах и супермаркетах объем безналичных оплат вырос на 39,2%.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Здоровье Банки Деньги Новости Украины Карантин в Украине 2020 Финансы Приватбанк
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