Какова ситуация с наличными в банкоматах Приватбанка

По всей Украине действует режим общенационального карантина. Банковские расчеты переходят в режим онлайн. За прошедшую неделю в "Приватбанке" зафиксировали рост на треть количества безналичных оплат и загрузки онлайн-приложений. Однако и наличных в банкоматах хватает.

О ситуации с наличными и безналичными операциями рассказал пресс-секретарь "Приватбанка" Олег Сегра, пишет "Информатор".

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По словам Серги, все банкоматы работают в стандартном режиме. Однако украинцы снимают наличные или в предыдущих объемах, или вдвое меньше. В то же время есть четкая тенденция перехода в онлайн.

За последнюю неделю мы зафиксировали рост на треть количества безналичных оплат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года,

– отметил пресс-секретарь.

Кроме того, втрое возросло количество загрузки онлайн-приложений. "Мы четко видим, что люди на самом деле ушли на карантин", – пояснил пресс-секретарь "Приватбанка".

Что изменилось в расчетах за первую неделю карантина

клиенты "Приватбанка" стали чаще оплачивать покупки картами и электронными кошельками;

от 11 до 18 марта оборот в сети торговых платежных терминалов вырос на 37% , то есть 3,6 миллиарда гривен. Это по сравнению с аналогичным периодом 2019 года;

, то есть 3,6 миллиарда гривен. Это по сравнению с аналогичным периодом 2019 года; значительнее всего выросли безналичные оплаты в аптеках и магазинах товаров для здоровья – на 51,7%;

и магазинах товаров для здоровья – на 51,7%; в продуктовых магазинах и супермаркетах объем безналичных оплат вырос на 39,2%.



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