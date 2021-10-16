На это обратили внимание в местном издании "Корабелов.инфо". В редакцию СМИ очевидец прислал фото с этим провокационным баннером.
Читайте также Путин недоволен Зеленским: о чем говорит статья Медведева
Тезис Путина про "один народ" продолжают продвигать в городах Украины
В редакцию местного николаевского издания мужчина по имени Артур написал письмо о "провокации в городе".
- Беспокойство у него вызвал плакат, размещенный на одном из мостов у Черноморского судостроительного завода. Собственно, не сам плакат, а надпись на нем: "Да, мы один народ!"
- Очевидец распознал в этих словах пропагандистский российский тезис, что является цитатой из нашумевшей псевдоисторической статьи главы Кремля Владимира Путина о якобы единстве россиян и украинцев.
Провокационный плакат в Николаеве / Фото "Корабелов.инфо"
Примечательно, что абсолютно такие же плакаты люди в этом месяце видели и в других городах Украины. В частности, в Запорожье и Днепре.
Такой же плакат в Запорожье / Фото ria-m.tv
И еще один баннер с надписью про "один народ" – в Днепре / Фото opentv.media
Мантру про "один народ" повторяют в Украине и пророссийские политики, например скандальный нардеп Илья Кива с "Оппозиционной платформы – За жизнь".