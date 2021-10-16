Баннер со словами Путина про "один народ" заметили уже в третьем городе Украины

В украинском областном центре, городе Николаев, заметили баннер со словами "Да, мы один народ!" Они являются прямой цитатой главы Кремля Владимира Путина и одним из центральных тезисов российской пропаганды.

На это обратили внимание в местном издании "Корабелов.инфо". В редакцию СМИ очевидец прислал фото с этим провокационным баннером.

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Тезис Путина про "один народ" продолжают продвигать в городах Украины

В редакцию местного николаевского издания мужчина по имени Артур написал письмо о "провокации в городе".

Беспокойство у него вызвал плакат, размещенный на одном из мостов у Черноморского судостроительного завода. Собственно, не сам плакат, а надпись на нем: "Да, мы один народ!"

Очевидец распознал в этих словах пропагандистский российский тезис, что является цитатой из нашумевшей псевдоисторической статьи главы Кремля Владимира Путина о якобы единстве россиян и украинцев.



Провокационный плакат в Николаеве / Фото "Корабелов.инфо"

Примечательно, что абсолютно такие же плакаты люди в этом месяце видели и в других городах Украины. В частности, в Запорожье и Днепре.



Такой же плакат в Запорожье / Фото ria-m.tv



И еще один баннер с надписью про "один народ" – в Днепре / Фото opentv.media

Мантру про "один народ" повторяют в Украине и пророссийские политики, например скандальный нардеп Илья Кива с "Оппозиционной платформы – За жизнь".