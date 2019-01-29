Баннеры "Кто заказал Гандзюк?" возле форума Порошенко: активистов вызвали в суд

Активистов, которые организовали акцию "Кто заказал Катю Гандзюк?" возле Международного выставочного центра, где проходил форум Петра Порошенко, вызывают в суд.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал общественный активист Назарий Кравченко.

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"Мы организовали акцию "Кто заказал Катю Гандзюк?" возле съезда партии "Блока Петра Порошенко". Мы растянули баннер и зажгли файеры. После этого был составлен административный протокол, впервые за пять лет, за то, что мы не предупредили власти и полицию об этой акции", – рассказал активист.

По его словам, акция была мирной, однако, админпротокол составили на активиста Андрея Стирненка. Чем закончится суд – неизвестно.

29 января действующий президент Петр Порошенко организовал форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", где объявил, что идет второй раз на президентские выборы. В то же время возле Международного выставочного центра в Киеве, где проходило мероприятие, активисты развернули баннер "Простите, так а кто заказал Гандзюк?".

Кто убил Екатерину Гандзюк?

31 июля 2018 года в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила многочисленные ожоги и перенесла несколько операций. По состоянию на 22 августа правоохранители задержали 6 подозреваемых в нападении на Гандзюк, часть из которых призналась в содеянном.

4 ноября Гандзюк умерла в больнице от полиорганной недостаточности и химических ожогов 39% тела, а 7 ноября ее похоронили в Херсоне. Правоохранители расследуют дело как "оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ".

По информации журналистов и активистов, посредником между организатором и исполнителями убийства Гандзюк является помощник нардепа от "БПП" Николая Паламарчука – Игорь Павловский. Последний якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук отвергли такие обвинения и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловского взяли под арест.

3 декабря 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. По его словам, мотив преступления – активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей.