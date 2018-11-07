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      Как правильно варить банош: рецепты в фото и видео

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      Как варить банош: рецепт приготовления в мультиварке, на воде и на молоке
      Как варить банош: рецепт приготовления в мультиварке, на воде и на молоке / 24 канал

      Кукурузная каша, из которой готовят банош – чрезвычайно полезная для здоровья. Ее советуют включать в рацион питания как низкокалорийное блюдо. Кукурузная каша богата аминокислотами, витаминами, кремнием и клетчаткой. Ценность полезного блюда отмечена разными народами. Особенно известна крупа на Закарпатье, где варят банош, который популярен в карпатских краях.

      Настоящий банош готовится на костре, поэтому имеет особенный аромат, однако сегодня хозяйки готовят это блюдо дома. Под необычным названием скрывается традиционное закарпатское блюдо. Подают банош со шкварками, грибами и брынзой.

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      В прошлом кукурузная каша считалась едой для бедняков, ведь в запасе у них всегда было кукурузная мука, сметана, ведь в каждой семье была своя корова, а значит, и молочные продукты.

      Рецепт закарпатского баноша с брынзой

      як варити бануш
      Рецепт приготовления баноша

      Ингредиенты:
      - стакан кукурузной муки или крупы;
      - полстакана воды;
      - 1,5 стакана сметаны (обязательно домашней);
      - 170 г брынзы;
      - зелень.

      Рецепт приготовления:

      1. Сметану налить в котелок и развести водой, слегка посолить и довести до кипения.

      2. Тогда тонкой струйкой всыпать муку и постоянно помешивать деревянной ложкой для того, чтобы каша загустела. Готовый банош должен отставать от стенок посуды, а на поверхности должны появиться жирные капельки масла.

      3. Блюдо желательно подавать в глиняных горшках или пиалах, посыпав зеленью.

      Рецепт баноша с тыквой в мультиварке

      Ингредиенты:
      - 100 г кукурузной крупы;
      - 160 мл молока;
      - 50 г тыквы;
      - 1 ст. ложка сахара;
      - 20 г сливочного масла;
      - соль.

      Рецепт приготовления:

      1. Нарезать тыкву небольшими кубиками.

      2. В мультиварку добавить крупу, сахар, соль и молоко. Выбрать опцию "молочная каша". Приготовление каши составит 30 минут.

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      3. Приготовленную кашу с тыквой, перед тем, как подать к столу, заправить сливочным маслом.

      Рецепт баноша с грибами

      як зварити бануш
      Как правильно сварить банош: рецепт

      Ингредиенты:
      - 250 г кукурузной муки;
      - 800 мл сметаны или густых сливок;
      - 200 мл воды;
      - 200 г грибов;
      - 80 г масла (растительное);
      - 05 ч. л. соли.

      Рецепт приготовления:

      1. Грибы помыть, мелко порезать и обжарить на маленьком огне.

      2. В кастрюлю вылить сметану или сливки и довести до кипения. После чего уменьшить огонь до минимума, однако сметана должна слегка продолжать кипеть.

      3. Тоненькой струйкой всыпать кукурузную муку в кипящую сметану или сливки, помешивая деревянной лопаткой.

      4. Не переставая помешивать, банош посолить и варить до 5 минут.

      5. Кастрюлю снять с огня, когда на поверхность выступит масло. Полученную смесь залить в горшочек, добавить грибную поджарку, банош поставить в духовку еще на 10 минут, доводя блюдо до готовности.

      Смотрите видео как приготовить банош по-гуцульски:

      Смотрите как приготовить банош в мультиварке:

       

      Теги: LifeStyle Здоровое питание Food and Drinks
      Источник: 24 канал
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