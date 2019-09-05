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      Бар из матрасов IKEA: как выглядит необычное заведение в Копенгагене – фото

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      Бар из переработанных матрасов в Копенгагене
      Бар из переработанных матрасов в Копенгагене / Dezeen.com

      В Копенгагене в рамках архитектурной выставки соорудили необычный бар. Он был сделан из старых матрасов IKEA.

      Архитектурная выставка Chart 2019 состоялась в столице Дании в эти выходные, пишет Dezeen.

      Как идея? Задачей конкурса было построить любую архитектурную постройку из переработанных материалов.

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      Импровизированное заведение назвали Sultan, как и модель матрасов, из которого его сделали. Молодые датские дизайнеры и студенты, работавшие над этим проектом ставили своей целью показать идею "бездумного потребления".

      Бар матраци Копенгаген
      Бар из матрасов "открылся" в Копенгагене/ Фото: Dezeen.com

      С иронией они хотели показать проблемы экономической системы, которая пропагандирует покупку новых товаров вместо того, чтобы перерабатывать старые.

      Проект Sultan стал явным победителем не только потому, что он концептуально очень сильный, но и потому, что он изготовлен очень тщательно и точно,
      – заметил архитектор Дэвид Захле – партнер бюро Bjarke Ingels Group (BIG), который был одним из судей конкурса.

      Сооружения из переработанных материалов на архитектурной выставке в Копенгагене: смотрите фото

       

       

      Накануне шведский мебельный гигант IKEA представил серию товаров для дома из переработанного пластика.

      blog_ava
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      Теги: Дания IKEA Курьезные новости Дизайн Новости недвижимости мира Новости недвижимости
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