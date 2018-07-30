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Барак и Мишель Обама показали зажигательные танцы на концерте Бейонсе: видео

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Барак и Мишель Обама показали зажигательные танцы на концерте Бейонсе: видео

Экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель сходили на долгожданный концерт Бейонсе и Jay-Z. Во время выступления поп-дивы супруги не удержались и станцевали.

Турне талантливой певицы Бейонсе и ее мужа рэпера Jay-Z стал одним из самых популярных шоу во всем мире. Сторонники звезд со всего мира объединяются, чтобы увидеть яркий перфоманс под названием "On the Run II". К толпам меломанов приобщаются и звезды, в частности, украинские: Регина Тодоренко с женихом Владом Топаловым, Виктория из группы "НеАнгелы" и Ольга Фреймут.

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После выступлений в Европе поп-дива вернулась в США, где успела дать концерт в штате Мэриленд. На роскошное выступление Бейонсе и Jay-Z пришел экс-президент Барак Обама в сопровождении очаровательной Мишель. Зажигательные ритмы песен заставили супругов станцевать, подняв руки вверх. Это успели снять на видео поклонники артистки, которые были в восторге от увиденного.

Я танцевала рядом с Обамой,
– взволнованно подписала видео американка.

 

Допис, поширений Anna Bailey (@aayy.bee)

 

 

Американцы признались, что не равнодушны к семье Барака Обамы и до сих пор с расположением относятся к экс-политику. "Они очень близки к народу. Они всегда будут моей первой семьей", "Скучаю по ним и той доброте, которая царила в Белом доме и Соединенных Штатах", "Как это мило", "Это идеальные супруги", – написали люди в соцсети.

Теги: LifeStyle Барак Обама Музыка Бейонсе
Источник: 24 Канал
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