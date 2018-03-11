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Барак Обама создаст собственное шоу на Netflix

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Барак Обама создаст собственное шоу на Netflix
Барак Обама создаст собственное шоу на Netflix / tvnews4u.com

Бывший президент Америки Барак Обама ведет переговоры с сервисом Netflix о создании собственного шоу.

Бывший президент США не собирается использовать шоу для критики Дональда Трампа или консервативной партии. Между тем Барак Обама и его жена Мишель обсуждают возможность создания передачи для того, чтобы вдохновлять других людей.

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Таким образом, стриминговый сервис, у которого есть около 117 миллионов подписчиков по всему миру, расширит аудиторию благодаря людям, которые прислушиваются к бывшему президенту. Стоит добавить, что Обама имеет имеет 101 миллион подписчиков в твиттере и 55 миллионов в фейсбуке.

"Президент и миссис Обама всегда верили в способность повествования вдохновлять, – говорит Эрик Шульц, старший советник бывшего президента. – Всю свою жизнь они продвигали истории людей, попытки которых что-либо изменить понемногу меняли мир к лучшему. Поскольку они рассматривают свои будущие личные планы, они продолжают изучать новые способы помочь другим рассказать и поделиться своими историями".

Формат передач и количество серий пока неизвестны.

Напомним, что ранее стало известно о том, что Netflix продолжит сериал "Черное зеркало" на пятый сезон.

Теги: LifeStyle Барак Обама
Источник: 24 Канал
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