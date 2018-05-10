Барбара Палвин снялась для Sports Illustrated в половинке купальника (18+)
Популярная венгерская модель Барбара Палвин снялась в соблазнительном видео Sports Illustrated.
24-летняя топ-модель соблазнительно позировала на съемках, которые проходили на пляже, в различных купальниках – один из которых оказался очень необычным.
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Также Барабара поделилась снимком и в своем Instagram, где у нее уже почти 7,8 миллиона подписчиков.
Источник: 24 Канал
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