Бариев рассказал, что депортация крымских татар в 1944 году напоминает ему Голодомор

Именно в период депортации крымские татары питались в основном крапивой, клевером, различными травами и они пытались придумать какие-то блюда из всего, чтобы как-то прокормить семью.

Об этом сообщил член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев в прямом эфире 24 канала.

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По словам Бариева, как раз в период депортации крымские татары питались в основном крапивой, клевером, различными травами и они пытались придумать какие-то блюда из всего, чтобы как-то прокормить семью.

Понятно, что люди все равно умирали от голода, а это очень страшно,

– сказал член Меджлиса крымскотатарского народа.

Он также добавил, что Меджлис вместе с прокуратурой расследовали уголовное дело о депортации крымских татар. И тогда, когда свидетели давали показания, они рассказывали, что настолько невозможные для существования были тогда условия для них, а женщины, у которых умирали дети или родные говорили, что не могли даже похоронить тела.

Сейчас ситуация, конечно, другая. Крымских татар от страшных событий Голодомора 1932-33 годов спасает то, что теперь мы живем в другой период и сейчас эти люди могут сами заработать себе на жизнь и на продукты питания,

– отметил Бариев.

Напомним, что жизнь 191 тысячи крымских татар разрушила советская власть во время депортации народа в 1944 году. 46% из них погибли во время принудительного отселения. А Владимир Гройсман заявил, что депортация имела катастрофические последствия для крымских татар. В течение года до завершения войны от голода, болезней и истощения погибли более 30 тысяч человек.