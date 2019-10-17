Баррикады, пожары и столкновения с полицией: как прошла ночь протестов в Барселоне – фото, видео

В Барселоне в ночь на 17 октября усилились акции протеста. Демонстранты жгли автомобили, атаковали полицию коктейлями Молотова, запускали пиротехнические ракеты в полицейский вертолет, строили баррикады и тому подобное. Из-за беспорядков задержали 20 человек.

Массовые протесты охватили Барселону 14 октября. Столкновения между полицией и сторонниками независимости Каталонии обострились в ночь на четверг, 17 октября, пишут испанские издания.

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Центр превратился в огненное поле боя. За ночь в Барселоне произошло более 45 пожаров, протестующие использовали коктейли Молотова. На центральных улицах они построили баррикады.

Пожары в Каталонии из-за протестов: видео

Cataluña, 16/10/2019. Todo bajo control, según el Gobierno de España @desdelamoncloa. @sanchezcastejon esperando la próxima encuesta del CIS de Tenazos. ¿Que puede haber algún muerto mientras tanto? ¡Ah, y qué más da! Disfruten lo votado. Y lo que votarán. #TsunamiTERRORISTA pic.twitter.com/h9SN87vAri — Tontodeltopasiempre (@Tontodeltopasi1) October 17, 2019

Впоследствии демонстранты начали ломать забор, чтобы перебраться в штаб отдела внутренних дел. Тогда начались их столкновения с полицией. По словам правоохранителей, активисты выпустили пиротехнические ракеты против их вертолета, бросали камни и кислоту.

Протесты в Барселоне: видео

I han començat els llançaments contra un petit grup de @mossos al carrer Diputació. pic.twitter.com/KXJScrkoMy — Anna Punsí (@punsix) October 17, 2019

По предварительной информации, на протесты вышли более 20 тысяч человек. После столкновений многие из них получили травмы, а минимум полсотни человек обратились за медицинской помощью.

Не менее двух десятков человек задержаны на всей территории Каталонии в связи с их вероятной причастностью к насильственным действиям во время манифестаций,

– пишет El Pais.

Протестующие также заблокировали железнодорожные пути, часть дорог и другой транспорт.

Протесты в Каталонии / фото Getty images, твиттер

Массовые беспорядки в Барселоне: видео

La @policia ha carregat amb contundència al carrer Diputació i en alguns moments ha hagut de recular. Han fet servir pilotes de goma per tercer dia consecutiu. pic.twitter.com/QqnsocGR9Z — Anna Punsí (@punsix) October 17, 2019

Кроме Барселоны, серьезные столкновения протестующих и полиции произошли в Жироне, Лериде и Таррагоне.

Els manifestants celebren que la @policia i els @mossos marxin. Després de parlar amb alguns d'ells asseguren que no pensen aturar-se i que "ja estan farts d'anar amb el lliri a la mà". pic.twitter.com/9NEfMTBJvr — Anna Punsí (@punsix) October 16, 2019

Почему возобновились протесты в Каталонии?

Массовые акции протеста начались в Каталонии после того, как девяти лидерам каталонских сепаратистов объявили приговор – от 9 до 13 лет за решеткой. Среди них – бывшие лидеры автономного региона и организаторы референдума о независимости Каталонии, проведенного в 2017 году. Их дело около двух лет рассматривали в Мадриде, однако приговор объявили только 14 октября.



Также суд возобновил ордер на экстрадицию экс-президента правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, который активно боролся за независимость региона и в настоящее время скрывается в Бельгии. Испанские органы юстиции обвиняют его в сепаратизме.

Почему Каталония хочет независимости?