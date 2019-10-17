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      Баррикады, пожары и столкновения с полицией: как прошла ночь протестов в Барселоне – фото, видео

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      Протесты в Каталонии
      Протесты в Каталонии / Getty images

      В Барселоне в ночь на 17 октября усилились акции протеста. Демонстранты жгли автомобили, атаковали полицию коктейлями Молотова, запускали пиротехнические ракеты в полицейский вертолет, строили баррикады и тому подобное. Из-за беспорядков задержали 20 человек.

      Массовые протесты охватили Барселону 14 октября. Столкновения между полицией и сторонниками независимости Каталонии обострились в ночь на четверг, 17 октября, пишут испанские издания.

      Важно: Хаос в Барселоне: все, что нужно знать о массовых протестах в Каталонии

      Центр превратился в огненное поле боя. За ночь в Барселоне произошло более 45 пожаров, протестующие использовали коктейли Молотова. На центральных улицах они построили баррикады.

      Пожары в Каталонии из-за протестов: видео

       

      Впоследствии демонстранты начали ломать забор, чтобы перебраться в штаб отдела внутренних дел. Тогда начались их столкновения с полицией. По словам правоохранителей, активисты выпустили пиротехнические ракеты против их вертолета, бросали камни и кислоту.

      Протесты в Барселоне: видео

       

      По предварительной информации, на протесты вышли более 20 тысяч человек. После столкновений многие из них получили травмы, а минимум полсотни человек обратились за медицинской помощью.

      Не менее двух десятков человек задержаны на всей территории Каталонии в связи с их вероятной причастностью к насильственным действиям во время манифестаций,
      – пишет El Pais.

      Протестующие также заблокировали железнодорожные пути, часть дорог и другой транспорт.

      Протесты в Каталонии / фото Getty images, твиттер

      Массовые беспорядки в Барселоне: видео

       

      Кроме Барселоны, серьезные столкновения протестующих и полиции произошли в Жироне, Лериде и Таррагоне.

       

      Почему возобновились протесты в Каталонии?
      Массовые акции протеста начались в Каталонии после того, как девяти лидерам каталонских сепаратистов объявили приговор – от 9 до 13 лет за решеткой. Среди них – бывшие лидеры автономного региона и организаторы референдума о независимости Каталонии, проведенного в 2017 году. Их дело около двух лет рассматривали в Мадриде, однако приговор объявили только 14 октября.

      Также суд возобновил ордер на экстрадицию экс-президента правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, который активно боролся за независимость региона и в настоящее время скрывается в Бельгии. Испанские органы юстиции обвиняют его в сепаратизме.

      Почему Каталония хочет независимости?

      • Каталонцы уважают свою историю и говорят на собственном языке. К тому же, Каталония – самый богатый регион Испании и платит в бюджет больше всего налогов. Поэтому каталонские националисты стремятся добиться полного суверенитета и независимости региона.
      • 1 октября 2017 года в Каталонии состоялся референдум о независимости от Испании. Тогда большинство голосов жители Каталонии отдали за отделение от Испании. Но центральная власть не признала референдум и его результаты, а испанская полиция применила силу против сторонников независимости региона.
      • 11 октября глава правительства Каталонии Карлос Пучдемон подписал декларацию о провозглашении независимости Каталонии.
      • Однако уже 27 октября Сенат Испании приостановил автономию Каталонии и в регионе ввели прямое управление. После этого парламент и правительство Каталонии распустили.
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      Автор: Ляля Бонавская
      Теги: Каталония Постраждалі Полиция Протесты столкновения
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