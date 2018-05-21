20:11
21 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
10°C
19°C 7°C
  • вторник
    22°C 9°C
  • среда
    25°C 12°C
  • четверг
    25°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СНГ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Ручной волк Путина. Спасительные нагайки казаков-огнеборцев
Вєсті Кремля
17:46, 19 мая
Весті.UA. Жир. Что Матиос нащупал у Савченко. Антиляшковский заговор
Вєсті.UA
07:43, 19 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. К бабушке в село
Згадати все
14:44, 19 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
СНГ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2

Баррикады, штурм и задержанные: появились фото, видео и детали столкновений в Одессе

110 Читати новину українською
Столкновения в Одессе 21 мая
Столкновения в Одессе 21 мая / Думская

Днем 21 мая несколько десятков активистов различных общественных организаций пикетировали фирму "Украинская национальная блокчейн ассоциация", которая занимается продажей криптовалюты.

Как информирует одесское издание "Думская", активисты пришли "выяснять отношения" с бизнесменами фирм, располагающихся в здании.

Читайте также: Украинское "классико" "Динамо" – "Шахтер" завершилось дракой футболистов с участием фанатов: видео

Те, в свою очередь, закрылись в офисе, который охраняет агентство "Самсон".

На место также прибыли правоохранители, которые пытались не допустить столкновений и беспорядков.

По данным местных СМИ, противостоянию предшествовал конфликт между финансовым директором "Украинской национальной блокчейн ассоциации", израильским бизнесменом Романом Купером и главой организации "Совет Общественной безопасности" Марком Гордиенко.

Купер якобы обвинил общественного работника в вымогательстве денег и публично оскорбил его 2 мая во время поминальных мероприятий на Куликовом поле.

В свою очередь Гордиенко обнародовал документы и скриншоты, которые, якобы, свидетельствуют о криминальном прошлом Романа Купера и его симпатии к сепаратистам на востоке Украины.

Позже активисты начали забрасывать здание яйцами, а на входе в офис соорудили самодельную баррикаду.

В полиции сообщили, что за совершение мелкого хулиганства в Киевский отдел полиции доставили трех граждан, которые бросали неизвестными предметами в охранников фирмы.

Как пишет "Думская", примерно в 16:30 полицейский спецназ эвакуирует Купера из здания и вывозит в неизвестном направлении.

Одеса СутичкиСтолкновения в Одессе 21 мая

Смотрите видео беспорядков в Одессе 21 мая (18+):

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

 

Теги: Новости Украины беспорядки столкновения Новости Одессы
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Комфорт, как у лимузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus от Авто 24
сегодня, 12:30 Комфорт, как у лимузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus от Авто 24
85
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук