Баррикады, штурм и задержанные: появились фото, видео и детали столкновений в Одессе

Днем 21 мая несколько десятков активистов различных общественных организаций пикетировали фирму "Украинская национальная блокчейн ассоциация", которая занимается продажей криптовалюты.

Как информирует одесское издание "Думская", активисты пришли "выяснять отношения" с бизнесменами фирм, располагающихся в здании.

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Те, в свою очередь, закрылись в офисе, который охраняет агентство "Самсон".

На место также прибыли правоохранители, которые пытались не допустить столкновений и беспорядков.

По данным местных СМИ, противостоянию предшествовал конфликт между финансовым директором "Украинской национальной блокчейн ассоциации", израильским бизнесменом Романом Купером и главой организации "Совет Общественной безопасности" Марком Гордиенко.

Купер якобы обвинил общественного работника в вымогательстве денег и публично оскорбил его 2 мая во время поминальных мероприятий на Куликовом поле.

В свою очередь Гордиенко обнародовал документы и скриншоты, которые, якобы, свидетельствуют о криминальном прошлом Романа Купера и его симпатии к сепаратистам на востоке Украины.

Позже активисты начали забрасывать здание яйцами, а на входе в офис соорудили самодельную баррикаду.

В полиции сообщили, что за совершение мелкого хулиганства в Киевский отдел полиции доставили трех граждан, которые бросали неизвестными предметами в охранников фирмы.

Как пишет "Думская", примерно в 16:30 полицейский спецназ эвакуирует Купера из здания и вывозит в неизвестном направлении.

Столкновения в Одессе 21 мая

Смотрите видео беспорядков в Одессе 21 мая (18+):

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