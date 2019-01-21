"Барселона" без проблем обыграла клуб украинцев Лунина и Кравца: видео

Испанская "Барселона" в рамках чемпионата принимала на своем поле "Леганес". За последний клуб выступают сразу двое игроков сборной Украины – вратарь Андрей Лунин и защитник Василий Кравец.

Барселона – Леганес 3:1

Голы: Дембеле, 32, Суарес, 71, Месси, 90+2 – Брейтвейт, 57

Стоит отметить, что оба украинских игрока попали в заявку на матч, но на поле так и не вышли. Лунин и в дальнейшем проигрывает конкуренцию Куэльяру. А Кравец остался в запасе после победного матча против мадридского "Реала".

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Что касается самого матча, то еще первом тайме "Барселона" вышла вперед усилием Дембеле. Французский нападающий неоднократно проходил защиту соперника. Стоит отметить, что действовал он против Хонатана Сильвы, который является конкурентом Кравца на позиции левого защитника. Поэтому именно Дембеле забил первым гол в матче. Произошло это еще в первом тайме.

Зато сравнять счет "Леганесу" удалось после перерыва. Зимний новичок команды Брейтвейт удачно воспользовался пасом партнера.

И голы Суареса и Месси принесли победу именно "Барселоне". Она и в дальнейшем на первой позиции в чемпионате Испании. "Леганес" идет на 15-ом месте.

Видеообзор матча Барселона – Леганес