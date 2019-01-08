20:08
8 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Перезагрузка "Путин ОС". Почему патриарх Тихон кинул Николая II
      Вєсті Кремля
      21:27, 7 января
      Вести.UA. Жир: Как в Федерации испугались ХВедерации. Мода на ТВ-мордобои
      Вєсті.UA
      19:52, сегодня
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС

      "Барселона" и Неймар разрабатывают план возвращения бразильца в клуб

      17 Читати новину українською
      Неймар ждет возвращения в "Барселону"
      Неймар ждет возвращения в "Барселону"

      26-летний бразильский нападающий парижского ПСЖ Неймар может вернуться в каталонскую "Барселону".

      "Барселона" уже разрабатывает план возвращения Неймара летом 2019 года, сообщает Radio Catalunhya.

      Читайте также: Неймар часто звонит руководству "Барселоны", чтобы его вернули в клуб

      Стороны намерены приложить усилия для возвращения Неймара в "Барселону". Якобы сам бразильский форвард считает решение перейти в ПСЖ ошибочным и надеется вернуться в ряды "блаугранас".

      В конце прошлого года один из руководителей каталонского клуба встречался с представителями 26-летнего бразильца – агентом Пини Захави и другом футболиста Альваро Костой.

      Напомним, Неймар перешел из "Барселоны" в ПСЖ в августе 2017 года за 222 миллионов евро – это рекордный трансфер в истории футбола. 50 матчей в парижской команде форвард забил 45 голов.

      Другие новости из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: ПСЖ Футбол ФК Барселона Спорт
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Самая глубокая станция метро в мире в Киеве: правда или нет? Тест
      сегодня , 19:32 Самая глубокая станция метро в мире в Киеве: правда или нет? Тест
      1775
      Развенчание фейка о "пьяном" Порошенко
      сегодня , 19:01 Развенчание фейка о "пьяном" Порошенко
      Юрій Бутусов 2477
      Космические гонки: кто успеет первым на Луну?
      сегодня , 19:01 Космические гонки: кто успеет первым на Луну?
      Борис Немировський 115
      Где, как и за сколько можно восстановить потерянный паспорт
      сегодня , 18:03 Где, как и за сколько можно восстановить потерянный паспорт
      Ірина Поліщук 743
      Медицинский форум – новая площадка для диалога и проведения качественной реформы здравоохранения
      сегодня , 17:00 Медицинский форум – новая площадка для диалога и проведения качественной реформы здравоохранения
      Андрій Доценко 132
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      Украина настроена принять этап Чемпионата Мира по классическому ралли
       1 мая 2013 , 12:49 1
      Ришар Гаске и Симона Халепье завоевали по титулу на Кубке Кремля
       21 октября 2013 , 09:53 1
      Разминка перед "Тоттенхэмом". "Днепр" - "Клуж" - 2:1
       15 февраля 2014 , 19:29
      ЛЧ. Стало известно, когда "Шахтер" примет "Фенербахче" на "Арене Львов"
       17 июля 2015 , 23:20
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук