"Барселона" и Неймар разрабатывают план возвращения бразильца в клуб

26-летний бразильский нападающий парижского ПСЖ Неймар может вернуться в каталонскую "Барселону".

"Барселона" уже разрабатывает план возвращения Неймара летом 2019 года, сообщает Radio Catalunhya.

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Стороны намерены приложить усилия для возвращения Неймара в "Барселону". Якобы сам бразильский форвард считает решение перейти в ПСЖ ошибочным и надеется вернуться в ряды "блаугранас".

В конце прошлого года один из руководителей каталонского клуба встречался с представителями 26-летнего бразильца – агентом Пини Захави и другом футболиста Альваро Костой.

Напомним, Неймар перешел из "Барселоны" в ПСЖ в августе 2017 года за 222 миллионов евро – это рекордный трансфер в истории футбола. 50 матчей в парижской команде форвард забил 45 голов.

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