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      Барселона – Интер: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

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      Барселона – Интер смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
      Барселона – Интер смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

      Испанская "Барселона" в центральном матче третьего тура будет принимать итальянский "Интер". Игра двух грандов европейского футубол будет доступна для просмотра в Украине как по телевидению, так и онлайн.

      Стоит напомнить, что правом на показ матчей Лиги чемпионов в Украине владеет "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2". Однако ни на одном из этих телеканалов полностью матч "Барселона" – "Интер" не покажут.

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      Зато на канале "Футбол 2" будет идти программа "Ночь Лиги чемпионов", где "в прямом эфире из студии все матчи игрового дня, приправленные комментариями и анализом наших футбольных экспертов и комментаторов". Они покажут моменты матча "Барселона" – "Интер" в прямом эфире.

      Также игра будет доступна к просмотру онлайн на сайте Oll.tv. Начало трансляции в 22:00. Однако стоит добавить, что доступ к трансляции на этом сайте платный и требует регистрации – 39 гривен за 24 часа, или 69 гривен – за месячный абонемент.

      Текстовую онлайн-трансляцию проведет сайт "Футбол 24". Видео голов и обзор матча – на сайте 24 канала.

      Напомним, матч "Барселона" – "Интер" состоится в среду, 24 октября. Начало матча в 22:00.

      Теги: Футбол Спорт Лига чемпионов
      Источник: 24 Канал
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