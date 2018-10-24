Барселона – Интер: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Испанская "Барселона" в центральном матче третьего тура будет принимать итальянский "Интер". Игра двух грандов европейского футубол будет доступна для просмотра в Украине как по телевидению, так и онлайн.

Стоит напомнить, что правом на показ матчей Лиги чемпионов в Украине владеет "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2". Однако ни на одном из этих телеканалов полностью матч "Барселона" – "Интер" не покажут.

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Зато на канале "Футбол 2" будет идти программа "Ночь Лиги чемпионов", где "в прямом эфире из студии все матчи игрового дня, приправленные комментариями и анализом наших футбольных экспертов и комментаторов". Они покажут моменты матча "Барселона" – "Интер" в прямом эфире.

Также игра будет доступна к просмотру онлайн на сайте Oll.tv. Начало трансляции в 22:00. Однако стоит добавить, что доступ к трансляции на этом сайте платный и требует регистрации – 39 гривен за 24 часа, или 69 гривен – за месячный абонемент.

Текстовую онлайн-трансляцию проведет сайт "Футбол 24". Видео голов и обзор матча – на сайте 24 канала.

Напомним, матч "Барселона" – "Интер" состоится в среду, 24 октября. Начало матча в 22:00.