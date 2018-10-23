Испанская "Барселона" потеряла своего лидера Лионеля Месси перед важными матчами. Из-за перелома руки аргентинец впервые за 11 лет пропустит "эль-классико" – противостояние с мадридским "Реалом". Но перед тем "Барселоне" следует еще сыграть в Лиге чемпионов против "Интера". Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу.

Несмотря на то, что Месси не поможет своей команде, "Барселона" остается фаворитом встречи с "россо-нери". Так, букмекерская контора William Hill на победу испанского клуба принимает с коэффициентом 1,52. В то время как на победу "Интера" коэффициент 5,80. Стоит заметить, что это самый низкий коэффициент на победу итальянской команды. Ничья в матче оценена в 4,60.

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Относительно букмекеров с PariMatch, то у них коэффициент на победу "Барселоны" составляет 1,53. На их соперников – 6,10. Ничья на "Камп Ноу" – те же 4,60.

Еще две букмекерские конторы оценили победу "Интера" в этом матче в 6,25. Это "Фаворит спорт" и Marathon bet. Вот только первые на победу "Барселоны" принимают с показателем 1,50, вторые-1,55. Что касается ничьей в этом матче, то "Фаворит спорт" оценивает в 4,40 такое окончание матча. Marathon bet же в 4,55.

Напомним, матч "Барселона" – "Интер" состоится в среду, 24 октября. Начало матча в 22:00.