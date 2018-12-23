"Барселона" одержала четвертую подряд победу и сохранила лидерство в Примере

Не особо напрягаясь, "Барселона" одержала четвертую подряд победу и осталась на вершине турнирной таблицы Примеры.

Судьбу противостояния с "Сельтой" каталонцы решили уже в первом тайме.

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Уже на десятой минуте Дембеле открыл счет, а на сорок пятой Месси забил как выяснится последний гол в игре. В общем, результат матча 2:0 в пользу "Барселоны".



Лионель Месси

Лионель, к слову, тем самым стал единственным футболистом в топ-5 лигах который забивает минимум 15 мячей последних одиннадцать сезонов подряд.

Победил в туре и главный конкурент "Барсы" в этом сезоне "Атлетико". Мадридцам хватило одного гола, чтобы победить "Эспаньол". С пенальти отличился Антуан Гризман. Матрасники отстают от "Барселоны" всего на три очка.

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