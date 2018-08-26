"Барселона" одержала вторую победу на старте нового чемпионата Испании
Барселона взяла три очка "в огороде". Несмотря на ужасное состояние поля в Вальядолиде, каталонцы смогли обыграть тамошних хозяев во втором туре нового сезона Примеры. Боссы Ла-Лиги уже заявили, что за состояние поля "Вальядолид" накажут штрафом.
В игре же "Вальядолид" был наказан Усманом Дембеле.
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Француз, за которого каталонцы выложили более 100 миллионов евро, похоже, начинает понемногу оправдывать инвестиции.
Усман Дембеле начинает оправдывать инвестиции в себя
"Вальядолиду", правда, удалось сравнять счет, но внедренная с этого сезона система VAR позволила арбитру разглядеть в эпизоде офсайд и отменить гол. Поэтому 1:0 и вторая подряд победа "Барселоны" на старте сезона.
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