"Барселона" одержала вторую победу на старте нового чемпионата Испании

Барселона взяла три очка "в огороде". Несмотря на ужасное состояние поля в Вальядолиде, каталонцы смогли обыграть тамошних хозяев во втором туре нового сезона Примеры. Боссы Ла-Лиги уже заявили, что за состояние поля "Вальядолид" накажут штрафом.

В игре же "Вальядолид" был наказан Усманом Дембеле.

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Француз, за которого каталонцы выложили более 100 миллионов евро, похоже, начинает понемногу оправдывать инвестиции.



Усман Дембеле начинает оправдывать инвестиции в себя



"Вальядолиду", правда, удалось сравнять счет, но внедренная с этого сезона система VAR позволила арбитру разглядеть в эпизоде офсайд и отменить гол. Поэтому 1:0 и вторая подряд победа "Барселоны" на старте сезона.

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