"Барселона" официально объявила о подписании молодого французского защитника

Испанская "Барселона" подписала контракт с 19-летним французским защитником Жан-Клером Тодибо.

Стоит отметить, что игрок присоединится к "Барселоне" в качестве свободного агента. 30 июня у него заканчивается контракт с французской "Тулузой", и уже 1 июля он официально станет игроком испанского клуба.

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Todo lo que tienes que saber de @jctodibo

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https://t.co/JklLbFkeDh pic.twitter.com/xVUtjmB2Wn — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 8 січня 2019 р.

Стоит отметить, что Жан-Клер Тодибо родился 30 декабря 1999 года в столице Французской Гвианы – городе Кайенна. Его рост – 1,90 м вес 71 кг. Выступает на позиции центрального защитника, однако может сыграть и опорного полузащитника. Дебютировал за "Тулузу" 19 августа 2018 года в матче против "Бордо" в чемпионате Франции. В общем провел 10 матчей за клуб, забил один гол (в ворота "Ренна"). Уже вызывался в молодежную сборную Франции, за которую сыграл два матча.

Стоит напомнить, что "Барселона" уже арендовала зимой центрального защитника до конца сезона 2018-2019 года.

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