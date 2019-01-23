"Барселона" официально подписала звездного хавбека за 75 млн евро
"Барселона" официально подтвердила договоренность с "Аяксом" по центральному полузащитнику Фрэнки де Йонгу.
Сумма сделки составила 75 миллионов евро. Голландец присоединится к каталонцам в июле нынешнего года, его контракт рассчитан на 5 лет.
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Трансфер долгое время висел на волоске: 21-летний де Йонг выбирал между "Барселоной" и ПСЖ, который в свое время был уверен в подписании голландского хавбека.
Футболист провел за "Аякс" 65 матчей и забил 5 голов, а также сыграл 5 матчей за сборную Нидерландов.
Источник: 24 Канал
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