21:13
23 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кого Путин отправит в космос. Картографический криминал
      Вєсті Кремля
      22:54, 22 января
      Вести.UA: эволюция Бойко от шестерки до тринадцатки. Интервью возгордоненого Луценко
      Вєсті.UA
      19:39, сегодня
      Миллионы на ветер: кто в Днепре отмывает деньги, цинично прикрываясь АТОшниками
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Детское воспитание – на улице и дома
      Згадати все
      22:41, 22 января
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      "Барселона" официально подписала звездного хавбека за 75 млн евро

      81 Читати новину українською
      Фрэнки де Йонг перешел в "Барселону"
      Фрэнки де Йонг перешел в "Барселону" / fcbarcelona.com

      "Барселона" официально подтвердила договоренность с "Аяксом" по центральному полузащитнику Фрэнки де Йонгу.

      Сумма сделки составила 75 миллионов евро. Голландец присоединится к каталонцам в июле нынешнего года, его контракт рассчитан на 5 лет.

      Читайте также: Скандальный Марио Балотелли перешел в новый клуб

      Трансфер долгое время висел на волоске: 21-летний де Йонг выбирал между "Барселоной" и ПСЖ, который в свое время был уверен в подписании голландского хавбека.

      Футболист провел за "Аякс" 65 матчей и забил 5 голов, а также сыграл 5 матчей за сборную Нидерландов.

      Подписывайтесь на наш​ Twitter и Telegram

      Теги: Футбол Спорт ФК Барселона
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Київ у полоні негоди: де ж була снігоприбиральна техніка?
      сегодня , 20:30 Київ у полоні негоди: де ж була снігоприбиральна техніка?
      Артем Овдієнко 1735
      Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
      сегодня , 20:03 Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
      Ірина Полицька 146638
      Как уберечься от кори: все о вакцинации
      сегодня , 17:53 Как уберечься от кори: все о вакцинации
      Яніна Ткачук 4378
      Кому мешает Книга отзывов и предложений
      сегодня , 19:01 Кому мешает Книга отзывов и предложений
      Ірина Поліщук 62
      Be in trend: словарик fashion-терминов
      сегодня , 18:00 Be in trend: словарик fashion-терминов
      Юлія Турелик 78
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      Хоккей: "Далласу" хватило единственной шайбы для победы над "Рейнджерс"
       14 декабря 2011 , 10:49
      Самые успешные спортсмены-украинцы в 2018 году: от олимпийских чемпионов до мировых чемпионок
       21 декабря 2018 , 16:17
      Блаттер придумал, как будет бороться с расизмом
       6 мая 2014 , 20:29
      Словения - Украина. Наши оценки: спонсоры ночных аптек
       18 ноября 2015 , 11:17
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук