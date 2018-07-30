"Барселона" планирует продать название стадиона "Камп Ноу" за 300 миллионов евро
Испанская "Барселона" готова выставить на продажу название своего домашнего стадиона "Камп Ноу" (Camp Nou). Сумма сделки оценивается примерно в 300 миллионов евро.
Соглашение с новым инвестором может быть подписано уже в начале 2019 года. Об этом сообщает местное издание Marca.
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Издание отмечает, что эти средства должны пойти на реконструкцию стадиона, который планируется провести до 2021 года. А возможные инвесторы будут с США или Азии. Ведь в клубе сейчас активно работают над расширением своего присутствия на этих рынках.
Источник: 24 Канал
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