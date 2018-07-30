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ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

"Барселона" планирует продать название стадиона "Камп Ноу" за 300 миллионов евро

11 Читати новину українською
Стадион "Камп Ноу"
Стадион "Камп Ноу"

Испанская "Барселона" готова выставить на продажу название своего домашнего стадиона "Камп Ноу" (Camp Nou). Сумма сделки оценивается примерно в 300 миллионов евро.

Соглашение с новым инвестором может быть подписано уже в начале 2019 года. Об этом сообщает местное издание Marca.

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Издание отмечает, что эти средства должны пойти на реконструкцию стадиона, который планируется провести до 2021 года. А возможные инвесторы будут с США или Азии. Ведь в клубе сейчас активно работают над расширением своего присутствия на этих рынках.

 

 

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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