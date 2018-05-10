"Барселона" подарила именную футболку украинской шахматистке Анне Музычук: фото

Украинская шахматиста Анна Музычук пользуется большой популярностью у испанских футбольных грандов – "Реала" и "Барселоны". Теперь в ее коллекции есть футболки этих клубов. При этом одна из них – именная.

Сначала она обменялась футболками с игроком "Реала" Криштиано Роналду. Анна получила из его рук футболку с игровым номером "7" и его именем, он же – футболку с ее именем и номером "1".

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Впоследствии во время полуфинала Лиги чемпионов, где мадридский "Реал" завоевал выход в финал турнира, который состоится 26 мая в Киеве, Анна Музычук получила подарок от Карима Бензема – тоже футболку и мяч.

И вот настала очередь "Барселоны". Команда, которая выиграла чемпионат Испании, после матча с "Вильярреалом" подарила Анне Музычук футболку с его именем и номером "8", под которым выступает легенда клуба Андреас Иньеста, который в этом сезоне покинет "сине-гранатовых".

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