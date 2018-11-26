"Барселона" потеряла одного из лидеров команды перед матчем Лиги чемпионов

Сразу трое игроков не помогут испанской "Барселоне" в выездном матче Лиги чемпионов против голландского ПСВ. Луис Суарес, Артур и Яспер Силлессен не отправились с командой на игру.

Поэтому многие игроки молодежного состава "блаугранас" получили шанс попасть в заявку на матч.

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Что касается Суареса, то у него повреждение правого колена. Нападающий целом пропустит около двух недель, которые ему нужны на лечение и восстановление. За это время он не поможет "Барселоне" в матче против ПСВ в среду, 28 ноября, а также в двух матчах чемпионата Испании – 2 декабря против "Вильярреала" и 8 декабря – против "Эспаньолы". Между этими матчами 5 декабря "Барселона" сыграет еще матч Кубка Испании против "Леонеса".

Поэтому в целом в лазарете "Барселоны" уже находится сразу семь футболистов. Кроме уже упомянутых Суареса, Артура и Силлессена, это также Томас Вермален, Иван Ракитич, Рафинья и Серхи Роберто.

Стоит отметить, что в этом сезоне Суарес сыграл за "Барселону" в 18 матчах, за которые забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. Одна из них – на Лионеля Месси в первом матче между "Барселоной" и ПСВ.

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Напомним, матч "Барселона" – ПСВ состоится в среду, 28 ноября, на стадионе "Филлипс" в Эйндховене. Начало встречи в 22:00. Обзор матча – на сайте 24 канала.