"Барселона" представила первого новичка: фото

Испанская "Барселона" уже начала трансферную кампанию. Первым зимним новичком "сине-гранатовых" стал центральных защитник Джейсон Мурильо.

Игрок перешел в "Барселону" на правах аренды. Права на него принадлежат другой испанской команде – "Валенсии". Выступать в новом клубе защитник будет до конца сезона.

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Стоит отметить ,что "Барселона" была вынуждена искать усиление из-за травмы двоих других центральных защитников – Самуэля Умтити и Томаса Вермалена.