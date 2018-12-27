"Барселона" представила первого новичка: фото
Испанская "Барселона" уже начала трансферную кампанию. Первым зимним новичком "сине-гранатовых" стал центральных защитник Джейсон Мурильо.
Игрок перешел в "Барселону" на правах аренды. Права на него принадлежат другой испанской команде – "Валенсии". Выступать в новом клубе защитник будет до конца сезона.
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Стоит отметить ,что "Барселона" была вынуждена искать усиление из-за травмы двоих других центральных защитников – Самуэля Умтити и Томаса Вермалена.
Источник: 24 Канал
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