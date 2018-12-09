"Барселона" разгромила "Эспаньол" в каталонском дерби

Лионель Месси решительно настроен вернуть себе золотой мяч. Лидер "Барселоны" провел феноменальный поединок в испанской Примере, став украшением каталонского дерби против "Эспаньола".

Месси открыл счет в матче красивым ударом со штрафного.

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Далее аргентинец сосредоточился на создании моментов для партнеров. Поэтому на перерыв команды ушли при счете 3:0 в пользу "Барсы". Забивали Дембеле и Суарес. Ну а точку в поединке поставил Месси. И снова сделал это красиво, выполнив стандарт. В результате – 4:0.

Месси оформил дубль, дважды забив со штрафного/ fcbarcelona.com

Следовательно, для Месси в этом году это уже девятый точный штрафной удар. Турнирная таблица и бомбардирские гонки понемногу становятся привычными для Ла Лиги. "Барса" первая, ну а Месси – лидер снайперской гонки.