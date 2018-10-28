В воскресенье, 28 октября, состоится долгожданное "Эль Классико" – впервые за 11 лет без Роналду и Месси. Матч можно будет посмотреть как на стадионе, так и онлайн.

Матч "Барселона" – "Реал" будет доступен для просмотра на сайте MEGOGО. Трансляция начнется в 17:15 по киевскому времени.

Читайте также: Динамо – Львов: где смотреть онлайн матчи УПЛ

Но стоит заметить, что для доступа к трансляции следует зарегистрироваться. Кроме того, просмотр видео матча на сайте платный – от 1 гривны пробный период, или же 97 гривен за месячный абонемент.

Текстовая онлайн-трансляция будет на сайте "Футбол 24". Видео голов и обзор матча сможете увидеть на 24 канале.

Напомним, матч "Барселона" – "Реал" состоится в воскресенье, 28 октября. Начало матча в 17:15.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24