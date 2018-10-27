В воскресенье, 28 октября, состоится "эль-классико" – "Барселона" будет принимать "Реал". Впервые с 23 декабря 2007 года, когда в матче не сыграют Месси и Роналду. Первый сломал руку, а второй перешел в "Ювентус".

Это будут шахматы без королей. Так бывший форвард мадридского "Реала" Хорхе Вальдано и экс-нападающий "Барселоны" Оскар Гарсия охарактеризовали матч, который состоится в воскресенье, 28 октября.

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Однако потеря игроков – не единственные проблемы у клубов. Особенно что касается "Реала". "Сливочные" только во вторник, 23 октября, прервали свою безвыигрышную серию, которая длилась пять матчей. В этот день они обыграли на своем поле "Викторию" 2:1. Что касается "Барселоны", то они пока не испытали проблем из-за потери Месси, победив в Лиге чемпионов "Интер".

В букмекерской конторе William Hill преимущество в этом матче отдают именно хозяевам поля. На победу "Барселоны" коэффициент 1,95. На то, что победит "Реал" – 3,60. Стоит заметить, что ничья в этом матче получила еще больший коэффициент – 3,75.

Что касается PariMatch, то у них еще меньше веры в победу "Реала" – 3,85 на победу "галактикос". В то время как на победу "Барселоны" почти аналогичный коэффициент – 1,96. Что касается ничьи, то он такой же – 3,75.

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Наибольший коэффициент на победу "Реала" в Marathon bet – 4,00. Победа "Барселоны" – 1,93. на то, что матч закончится вничью – коэффициент 3,88.

"Фаворит спорт" оценил победу "Барселоны" коэффициентом 1,92. На то, что победит "Реал" – 3,95. Ничья – те же 3,75.

Напомним, матч "Барселона" – "Реал" состоится в воскресенье, 28 октября. Начало матча в 17:15. Видео голов и обзор игры – на сайте 24 канала.