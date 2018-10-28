Барселона – Реал: видео голов и обзор матча
Центральным футбольным матчем на выходных стала встреча "Барселоны" и "Реала".
"Барселоне" удалось первыми открыть счет в матче. Прошла длинная передача на Альбу, тот слева ворвался в штрафную и прострелил на Коутиньо, который пробил в пустой угол.
На 31-й минуте "Барселоне" с пенальти удалось удвоить счет. С 11-метровой отметки Суарес пробил точно в нижний угол, Куртуа угадал направление удара, но мяч было достать практически невозможно.
В начале второго тайма "сливочным" удалось реабилитироваться. Васкес прострелил к линии вратарского поля, мяч подобрал Марсело и низом отправил мяч в ворота.
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Источник: 24 Канал
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