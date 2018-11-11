23:18
11 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Чудо-телевидение. Помощник Медведев
      Вєсті Кремля
      18:21, 10 ноября
      Вести. UA. Жир. Клуб в Верховной Раде. Магическая лестница Медведчука
      Вєсті.UA
      18:46, 10 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, 9 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Реклама: от начала до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      "Барселона" сенсационно проиграла впервые за последние 10 матчей

      81 Читати новину українською

      Лео Месси забил два гола в первом матче после травмы, однако даже дубль капитана не спас "Барселону" – чемпион Испании перед своими болельщиками капитулировал в игре против "Бетиса".

      Аргентинец, залечив травму руки, начал игру в стартовом составе. Однако первый тайм остался за гостями. Хуниор и нестареющий 37-летний Хоакин позволили уйти "Бетису" на перерыв с преимуществом в два мяча.

      Читайте также: В чемпионате Испании может появиться трофей в честь Лионеля Месси

      Отквитал один гол Лионель Месси, который реализовал пенальти. Однако "Бетис" очень быстро вернул преимущество в два гола – Ло Чельсо отличился уже через четыре минуты. На 79-й опять до минимума счет сократил Видаль, и после удаления Ивана Ракитича Канелес вернул комфортное преимущество снова через четыре минуты.

      В компенсированное время Лео Месси оформил дубль. Однако на большее "Барселоны" не хватило. Счет матча 3:4. В итоге каталонцы уступили впервые за последние десять матчей, но все же останутся на вершине турнирной таблицы.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 11 ноября: псевдовыборы на Донбассе, годовщина Первой мировой и победа Усика
      сегодня , 22:29 Главные новости 11 ноября: псевдовыборы на Донбассе, годовщина Первой мировой и победа Усика
      Луценко та соратники Януковича: якої відповідальності уникає генпрокурор
      сегодня , 21:00 Луценко та соратники Януковича: якої відповідальності уникає генпрокурор
      Сергій Лещенко
      Как выбрать утюжок для волос: на что надо обращать внимание
      сегодня , 20:03 Как выбрать утюжок для волос: на что надо обращать внимание
      Самые смешные мемы недели: спортсмены-политики, курьезы с Уильямом и Лысенко без бутербродов
      сегодня , 20:01 Самые смешные мемы недели: спортсмены-политики, курьезы с Уильямом и Лысенко без бутербродов
      Изнасилование и убийство школьницы и "секс-скандал" в Нацполиции – топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 Изнасилование и убийство школьницы и "секс-скандал" в Нацполиции – топ-5 видео недели
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук