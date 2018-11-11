"Барселона" сенсационно проиграла впервые за последние 10 матчей

Лео Месси забил два гола в первом матче после травмы, однако даже дубль капитана не спас "Барселону" – чемпион Испании перед своими болельщиками капитулировал в игре против "Бетиса".

Аргентинец, залечив травму руки, начал игру в стартовом составе. Однако первый тайм остался за гостями. Хуниор и нестареющий 37-летний Хоакин позволили уйти "Бетису" на перерыв с преимуществом в два мяча.

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Отквитал один гол Лионель Месси, который реализовал пенальти. Однако "Бетис" очень быстро вернул преимущество в два гола – Ло Чельсо отличился уже через четыре минуты. На 79-й опять до минимума счет сократил Видаль, и после удаления Ивана Ракитича Канелес вернул комфортное преимущество снова через четыре минуты.

В компенсированное время Лео Месси оформил дубль. Однако на большее "Барселоны" не хватило. Счет матча 3:4. В итоге каталонцы уступили впервые за последние десять матчей, но все же останутся на вершине турнирной таблицы.