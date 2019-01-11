"Барселона" сенсационно уступила "Леванте" в 1/8 Кубка Испании: видео

"Барселона" сенсационно уступила в первом матче 1/8 финала Кубка Испании на поле "Леванте".

Леванте – Барселона 2:1

Голы: Кабако, 4, Майораль, 18 – Коутинью, 85 (пен.)

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Каталонцы не поражали разнообразием моментов, явно тоскуя по Лионелю Месси, которого тренерский штаб даже не включил в заявку на матч. "Леванте" же сыграл рационально – воспользовался драгоценными шансами с поразительным хладнокровием. Хотя и не удержал преимущество в два мяча.

"Леванте" традиционно начал матч со стартового натиска, реализовав первый же момент – Кабако на 4-й минуте замкнул навес ударом Рочины головой. На этом "лягушки" не остановились: на 7-й и 12-й минутах Силессен парировал выстрелы Боатенга и Коке из пределов штрафной, а на 18-й комбинация с участием Боатенга и Майораля завершилась голом последнего с правого края штрафной в левый нижний угол – 2:0.

Счет 2:0 держался до последних минут матча, но каталонцам удалось отыграть один мяч усилиями Коутиньо, который реализовал пенальти.

Отметим, что матч-ответ 1/8 финала Кубка Испании "Барселона" – "Леванте" состоится 17 января.

Видеообзор матча Леванте – Барселона

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