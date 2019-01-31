"Барселона" разгромила "Севилью" и вышла в полуфинал Кубка Испании: видео

В ответном матче четвертьфинала Кубка Испании "Барселона" на своем поле разгромила "Севилью" и вышла в полуфинал турнира.

Барселона – Севилья 6:1

Голы: Коутиньо, 13 (пен), 53, Ракитич, 31, Серхи Роберто, 54, Суарес, 89, Месси, 90+2 – Арана, 67

Нереализованный пенальти: Банега, 27 (Севилья)

Первый матч "Барселона" на выезде проиграла 2:0. Поэтому каталонцам нужно было забивать как минимум столько же и не пропускать. Забивать хозяева "Камп Ноу" начали почти сразу. При этом с помощью игроков "Севильи". Промес сбил Месси в своей штрафной, и Коутиньо с пенальти вывел "Барселону" вперед.

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И радость хозяев могла быть не долгой. Уже в середине первого тайма пенальти назначили в ворота самой "Барселоны". На этот раз Пике сфолил против Мессы. Но Эвер Банега не переиграл Силессена с отметки – вратарь справился с ударом. А уже через мгновение Ракитич удвоил счет в матче легким касанием к мячу. 2:0 – и "Барселона" отыгралась после поражения в Севилье еще в первом тайме.

Вся интрига в матче была убита за две минуты во втором тайме – между 53 и 54 минутами "Барселона" забила дважды. Сначала Коутиньо оформил дубль ударом головой в падении. А впоследствии Серхи Роберто после паса Месси довел счет до разгромного.

И небольшую интригу в матч удалось вернуть усилиям Араны, который на 67-й минуте отквитал один гол.

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После этого "Барса" просто зажал гостей на их половине поля. Но забить долго не удавалось. И лишь незадолго до конца матча "сине-гранатовые" снова забили два гола с разницей в две минуты. Сначала забил Суарес. А уже в добавленное арбитром время и Месси.

Видеообзор матча Барселона – Севилья

"Барселона" громит "Севилью" и выходит в полуфинал Кубка Короля.

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