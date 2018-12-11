Матч между испанской "Барселоной" и английским "Тоттенхэмом" является одним из самых интересных в первый день шестого тура Лиги чемпионов. Игра будет доступна к просмотру в Украине.

Показ матчей лиги чемпионов в Украине осуществляет "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на этих телеканалах будет показано противостояние "Барселона" – "Тоттенхэм".

Читайте также: Барселона – Тоттенхэм: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Смотреть онлайн матч "Барселона" – "Тоттенхэм" можно на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит заметить, что доступ к видео платный и требует регистрации. Можно оформить доступ на 24 часа за 39 гривен, или месячный абонемент за 69 гривен. При этом доступными становятся все трансляции матчей, которые проводят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

Смотрите также: Лига чемпионов: результаты матчей и видео голов 27 ноября

Напомним, матч "Барселона" – "Тоттенхэм" состоится во вторник, 11 декабря. Начало встречи в 22:00.