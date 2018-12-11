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      "Барселона" открыла счет в матче с "Тоттенхэмом": видео гола

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      Барселона – Тоттенхэм: видео голов, обзор матча
      Барселона – Тоттенхэм видео голов

      В матче между испанской "Барселоной" и английским "Тоттенхэм" хозяева поля открыли счет.

      Французский легионер каталонцев Усман Дембеле воспользовался ошибкой "шпор" в центре поля. Вингер ворвался во владения Уго Льориса и без проблем забил гол.

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      Барселона Тоттенхэм 1:0
      Голы:       Дембеле, 7

      Видео гола Дембеле

       

       

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      Теги: Футбол Лига чемпионов Спорт Тоттенхем ФК Барселона
      Источник: 24 канал
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