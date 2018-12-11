"Барселона" открыла счет в матче с "Тоттенхэмом": видео гола
В матче между испанской "Барселоной" и английским "Тоттенхэм" хозяева поля открыли счет.
Французский легионер каталонцев Усман Дембеле воспользовался ошибкой "шпор" в центре поля. Вингер ворвался во владения Уго Льориса и без проблем забил гол.
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Барселона Тоттенхэм 1:0
Голы: Дембеле, 7
Видео гола Дембеле
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Источник: 24 канал
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