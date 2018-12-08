"Барселона" в следующем сезоне радикально сменит имидж: фото
В Сеть попали снимки обновленной формы испанской Барселоны. Команда отказалась от традиционных "полос".
Домашний комплект "Барсы" выполнен в шашечном оформлении и похож на форму сборной Хорватии, только в сине-гранатовых цветах.
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Домашняя форма Барселоны в сезоне 2018/19
Гостевой вариант будет желтым и, видимо, будет посвящен майкам "блауграны", которые в клубе носили между 2008-м и 2010 годами. Также на выездном комплекте разместили красно-синюю диагональную полосу эпохи 70-х и Йохана Кройфа.
Гостевая форма Барселоны в сезоне 2018/19
Отметим, что снимки наборов новой формы для игроков футбольного клуба "Барселона" попали в сеть до официального заявления клуба.
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