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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      "Барселона" в следующем сезоне радикально сменит имидж: фото

      43 Читати новину українською
      "Барселона" сменит имидж
      "Барселона" сменит имидж

      В Сеть попали снимки обновленной формы испанской Барселоны. Команда отказалась от традиционных "полос".

      Домашний комплект "Барсы" выполнен в шашечном оформлении и похож на форму сборной Хорватии, только в сине-гранатовых цветах.

      Читайте также: "Барселона" ярко спаслась от поражения в матче с "Атлетико": видео голов

      Домашняя форма Барселоны в сезоне 2018/19

      Гостевой вариант будет желтым и, видимо, будет посвящен майкам "блауграны", которые в клубе носили между 2008-м и 2010 годами. Также на выездном комплекте разместили красно-синюю диагональную полосу эпохи 70-х и Йохана Кройфа.

      Гостевая форма Барселоны в сезоне 2018/19

      Отметим, что снимки наборов новой формы для игроков футбольного клуба "Барселона" попали в сеть до официального заявления клуба.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Футбол ФК Барселона Спорт
      Источник: 24 Канал
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