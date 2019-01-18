"Барселона" вышла в четвертьфинал Кубка Испании, хотя проиграла первый матч: видео

"Барселона" проиграла "Леванте" первый матч 1/8 финала Кубка Испании со счетом 1:2, однако во второй встрече исправилась и одержала победу 3:0, выйдя в четвертьфинал.

Барселона – Леванте 3:0 (первый матч – 1:2)

Голы: Дембеле, 30, 31, Месси, 54

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Самыми результативными игроками встречи стали Лионель Месси и Усман Дембеле. Аргентинец записал на счет гол и две результативные передачи, француз отметился дублем.

Отметим, что гол Месси стал для аргентинца 49-м в рамках национального кубка. Этот показатель позволил ему выйти на второе место в списке бомбардиров этого турнира среди игроков "Барселоны". Первая ступень принадлежит Хосепу Самитьеру, на его счету 64 точных выстрела.

Стоит отметить, что "Барселона" проиграла первый матч против "Леванте", но крупно победила во втором, оформив общий счет 4:2. Казалось бы, этого будет достаточно для прохода "лягушек", но нет – будет еще и третье противостояние. Состоится оно уже не на футбольном поле, а в кабинетах.

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В первом матче 1/8 финала Кубка Испании против "Леванте" (1:2) на поле вышел защитник Хуан Брандарис, который собрал 5 карточек за "Барсу Б" и должен был отбыть дисквалификацию. Согласно статье 56.3 дисциплинарного кодекса, пока игрок не отбудет дисквалификацию, он не может участвовать в матчах других соревнований, в том числе играх за основную команду.

Таким образом, президент "Леванте" еще до матча сообщил, что подаст жалобу в федерацию в случае поражения – даже несмотря на то, что валенсийцы пропустили сроки для ее представления.

Видеообзор матча Барселона – Леванте

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