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      Баржа с контрабандой сигарет в Одессе: известно, кто может быть причастен к этой схеме

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      В Одесской области к пирсам прибило баржу. Ее потерял буксир, который попал в шторм. Людей эвакуировали, а судно оставили в море. В итоге оно таки врезалось в местные пирсы. А на барже – контрабанда – пять миллионов пачек сигарет.

      Как оказалось, судно принадлежит Министерству инфраструктуры. Однако, там открестились, мол, сдали в его в аренду.

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      Интересно, что шла баржа с оккупированного Крыма в Очаков, но пограничники почему-то ее не видели – пока не вмешалось море, которое выбросило груз.

      Знайдена контрабанда сигарет в Одесі

      Найденная контрабанда сигарет в Одессе

      Теперь пограничники отчитываются – взяли груз под свой контроль. Правда, удивляет, почему это сделали только тогда, когда сюрприз подбросило море. Сами же они почему-то подозрительный объект в украинских водах не замечали. Поскольку охрана госграницы в Одесской области возложена на Южное региональное управление, подозрение пало на его руководителя – Сергея Косика. Его семья до сих пор владеет недвижимостью и бизнесом на оккупированном полуострове.

      Бывший пограничник Олег Медведчук хорошо знает, как работают схемы контрабанды.

      Что касается непосредственно генерала Косика, то он крышевал противоправную деятельность в Крыму. Соответственно, он был под колпаком сотрудников СБУ Республики Крым. Если орган в подчинении Косика не видит баркасов, которые ходят у берега, значит, кто-то дает указания. И к этому может быть причастен Грановский,
      – сказал бывший пограничник Олег Медведчук.

      Неудивительно, что в этом деле вспомнили биографию Сергея Косика, руководителя Южного регионального управления Госпогранслужбы, который занимается границей в Одесской области. А еще в этом деле всплыло имя нардепа от БПП Александра Грановского, которого называют смотрящим за правоохранительными органами.

      Сергій Косік

      Сергей Косик

      Имя депутата от БПП Александра Грановского вспомнили не случайно. Ответственным за контрабанду называют одиозное управление К СБУ.

      СБУ и пограничная служба, кроме борьбы с контрабандой, решают еще и вопросы содействия определенным структурам при перевозке тех или иных грузов. То, что должно быть незаконным – легализуется с помощью серых схем. Конечно, это происходит с ведома правоохранителей,
      – заявил редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

      А именно Грановского называют так называемым смотрящим правоохранительными. И якобы с его легкой руки на должность руководителя управления назначили Павла Демчину.

      Олександр Грановський

      Александр Грановский

      К слову, имя Грановского и другого соратника Порошенко – Игоря Кононенко уже фигурвало в сообщениях о схемах с контрабандой сигарет. НАБУ еще с марта расследует возможную причастность к этому чиновников с государственной фискальной службы и Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ.

      А это тоже, говорят, вотчина Грановского и Кононенко. И контрабанда – не единственная из схем, которые когда-то кормили Януковича и Семью – а теперь кормят других приближенных уже к новой власти персонажей.

      Автор: Леся Выговская, Марина Молька
      Теги: Новости Украины СБУ Госпогранслужба Блок Петра Порошенко Водный транспорт контрабанда Новости Одессы
      Источник: 24 канал
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