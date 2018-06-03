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Башар Асад заявил о намерении встретиться с Ким Чен Ыном и посетить КНДР

19 Читати новину українською
Башар Асад
Башар Асад / news-front

Президент Сирии Башар Асад заявил о намерении посетить Северную Корею и встретиться с ее лидером Ким Чен Ыном.

Об этом пишет центральная партийная газета КНДР "Нодон синмун".

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Такое заявление он объявил 30 мая во время церемонии вручения верительных грамот новым северокорейским послам в Сирии.

Я полон решимости в будущем посетить КНДР и встретиться с верховным руководителем Ким Чен Ыном,
– приводит издание слова Асада.

Также подчеркивается, что сирийский президент также выразил уверенность, что "объединение Кореи будет реализовано".

"Сирийское правительство продолжит полностью поддерживать политику и меры северокорейских властей и будет расширять и углублять дружеские отношения с КНДР", – отметил Асад.

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене саммита между Соединенными Штатами и Северной Кореей, в котором должны были принять участие лидеры обеих стран.
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил причину такого шага со стороны Вашингтона. По его словам, Вашингтон и Пхеньян не смогли скоординировать подготовку мероприятия за постоянное игнорирование американских предложений со стороны КНДР.
30 мая в Белом доме заявили, что США все еще надеются на то, что встреча президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет 12 июня.

 

 

 

Теги: КНДР Башар Асад Новости политики Ким Чен Ын
Источник: 24 Канал
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