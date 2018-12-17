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      Баскетбол: "Химик" на последних секундах вырвал победу у "Днепра"

      12 Читати новину українською
      "Химик" обыграл "Днепр"
      "Химик" обыграл "Днепр" / ФБУ

      "Днепр" уступил на выезде в Южном на последних секундах поединка Суперлиги против "Химика" – 92:94.

      "Химик" – "Днепр" 94:92 (27:25, 20:29, 22:17, 25:21)

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      Цена поединка для соперников имела довольно важное значение. Победитель захватывал лидерство в чемпионате. Так что этот психологический фактор не был последним во влиянии на игру команд с первых секунд.

      Стартовая 10-минутка прошла в равной борьбе. Хозяева выходили вперед максимально на 6 очков. Большего гости не позволили.

      Несколько изменилась ситуация на площадке под конец первой половины. Гости ушли в отрыв и обеспечили на большой перерыв 7 очков запаса. Помогли в этом точные трехочковые. В частности Закурдаев реализовал 4 из 5-ти, у Мишулы – 2 из 3-х.

      Но об окончательном преимуществе днепрян было рано говорить. С возобновлением борьбы южненцы отыграли отставание, заставив Дениса Журавлева брать тайм-аут. "Днепр" снова вернул себе небольшое преимущество. И последнее слово в третьей четверти было за хозяевами. Трехочковый Марчека сократил общую разницу перед четвертой 10-минуткой до двух очков.

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      В начале заключительной четверти хозяева сравняли счет. Интрига не угасала до последних секунд. Именно тогда и наступила драматическая развязка. После трехочкового Мишулы гости имели 5 очков преимущества. У хозяев при этом Эдвин реализовал лишь один штрафной из двух. И после потери соперника то же Эдвин попаданием из-за дуги сократил разницу до одного балла. Потом он же еще одним трехочковым сравнял счет после результативной атаки Фесенко.

      Третьим подряд точным дальним броском Эдвин ответил на "тройку" Мишулы: счет вновь равный – 92:92. И в заключительной атаке за мгновение до сирены он же забросил со средней дистанции победный мяч. У "Днепра" оставалась какая-то незначительная часть секунды, и эффективно для себя использовать гостям не удалось. Затем "Химик" захватил лидерство в Суперлиге по баскетболу.

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      Теги: БК "Днепр" БК "Химик" чемпионат Украины по баскетболу Баскетбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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