Баскетбол: клуб украинца Михайлюка не сумел выйти в финал NCAA
В США продолжается так называемое "мартовское безумие" – финальные матчи Студенческой национальной лиги США (NCAA). В полуфинале соревнований принял участие клуб украинского баскетболиста "Канзас".
Противостоял украинцу клуб "Вилланова". Эксперты сходились во мнении, что победитель этой пары в целом выигрывает финал NCAA. На этот раз больше повезло соперникам Михайлюка – 79:95 в их пользу.
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Сам Святослав провел на площадке 29 минут, за которые он заработал 10 очков, два подбора, три результативные передачи и один перехват. Также он дважды сфолил и один раз потерял мяч.
Михайлюк провел на паркете 29 минут и заработал 10 очков
После этого матча Святослав Михайлюк, скорее всего, объявит о решении выставить свою кандидатуру на драфт НБА. Он уже так сделал в прошлом сезоне, однако травмировался во время предсезонных тренировок, и снял свою кандидатуру и еще на год остался в университете.
"У меня было четыре отличных года карьеры в "Канзасе". Я научился многому и стал лучшим игроком здесь, познакомился со многими новыми людьми. Я не знаю, решил ли я свои проблемные вопросы из прошлого драфт-комбайна, чтобы иначе выглядеть в глазах скаутов НБА. Я еще не думал об этом. Посмотрим, готов ли я к следующему уровню", – заявил после игры баскетболист.
Стоит отметить, что Михайлюк является воспитанником клуба "Черкасские обезьяны".
Фото: Getty Images