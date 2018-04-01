13:29
1 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
12°C 5°C
  • понедельник
    7°C 3°C
  • вторник
    10°C 2°C
  • среда
    15°C 7°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Российское оружие, которое почти работает. Конкурс злодеев от Кадырова
Вєсті Кремля
19:37, 31 марта
Вести. UA. Жир. Эротический боевик от Савченко. Тимошенко замаливает грехи
Вєсті.UA
19:11, 31 марта
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Автомобильный гараж: мужской остров свободы
Згадати все
23:36, 29 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Баскетбол: клуб украинца Михайлюка не сумел выйти в финал NCAA

18 Читати новину українською

В США продолжается так называемое "мартовское безумие" – финальные матчи Студенческой национальной лиги США (NCAA). В полуфинале соревнований принял участие клуб украинского баскетболиста "Канзас".

Противостоял украинцу клуб "Вилланова". Эксперты сходились во мнении, что победитель этой пары в целом выигрывает финал NCAA. На этот раз больше повезло соперникам Михайлюка – 79:95 в их пользу.

Читайте также: Украинка Анна Музычук завоевала "бронзу" чемпионата Европы по быстрым шахматам

Сам Святослав провел на площадке 29 минут, за которые он заработал 10 очков, два подбора, три результативные передачи и один перехват. Также он дважды сфолил и один раз потерял мяч.

Михайлюк провел на паркете 29 минут и заработал 10 очков

После этого матча Святослав Михайлюк, скорее всего, объявит о решении выставить свою кандидатуру на драфт НБА. Он уже так сделал в прошлом сезоне, однако травмировался во время предсезонных тренировок, и снял свою кандидатуру и еще на год остался в университете.

"У меня было четыре отличных года карьеры в "Канзасе". Я научился многому и стал лучшим игроком здесь, познакомился со многими новыми людьми. Я не знаю, решил ли я свои проблемные вопросы из прошлого драфт-комбайна, чтобы иначе выглядеть в глазах скаутов НБА. Я еще не думал об этом. Посмотрим, готов ли я к следующему уровню", – заявил после игры баскетболист.

Стоит отметить, что Михайлюк является воспитанником клуба "Черкасские обезьяны".

Фото: Getty Images

Теги: Фотоновости Новости США Баскетбол Новости спорта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук