Баскетбол: на днях в Харькове состоятся финальные игры Кубка Украины

В Харькове в спорткомплексе "Локомотив" 9-10 марта 2018 состоятся поединки Финала четырех Кубков Украины по баскетболу среди мужских команд.

Об этом сообщается на официальном сайте Федерации баскетбола Украины.

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В пятницу, 9 марта, состоятся полуфинальные матчи. За место в финале и Кубок Украины по баскетболу будут бороться "Химик" из города Южный, "БИПА-Одесса", "Авантаж-Политехник" из города Харьков и "Днепр". В субботу, 10 марта, команды-победители в предыдущих матчах сойдутся в решающем поединке.

Смотрите промо-видео Финала четырех Кубка Украины по баскетболу.

Стоит отметить, что подопечные Дениса Журавлева – команда "Днепр" – являются обладателями Кубка и его защиту на решающей стадии соревнований начнут матчем с "Авантаж-Политехник". В свою очередь тренер "Днепра" сделал свой прогноз на полуфинальный матч "Химик" – "БИПА-Одесса".

Не решусь сказать, у кого-то из них больше шансов пробиться в финал. Кубок – это такие соревнования, в которых любая команда может выиграть. Мы это и в прошлом году продемонстрировали. Тогда от нас не ожидали, что мы можем выиграть Кубок. В Финал четырех мы вышли с четвертого места, если мне не изменяет память. То есть трудно сказать, кто фаворит, кто сильнее. Любая команда способна сделать сюрприз своему сопернику и одержать победу. Я думаю, победит сильнейший,

– отметил тренер днепрян Денис Журавлев.

Напомним, в феврале "Днепр" переиграл харьковчан с счет 108:64 и таким образом получил рекордные для себя очки и юбилейную 20-ю победу в сезоне.