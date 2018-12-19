22:10
19 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Суровое детство Поклонской. Путин сел на дно
      Вєсті Кремля
      21:38, 18 декабря
      Вести.UA: Щедрый Николай для Насирова. Финансовый гений Савченко
      Вєсті.UA
      21:30, сегодня
      Президент не помог: почему жители Смелы вынуждены платить огромные долги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Номенклатурщики vs советские люди
      Згадати все
      22:29, 18 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Баскетбол: "Одесса" прервала серию неудач и победила дома "Днепр"

      7 Читати новину українською
      "Одесса" победила "Днепр"
      "Одесса" победила "Днепр" / ФБУ

      В предыдущих шести матчах чемпионата Украины "Одесса" уступала. Прервать свою серию неудач клубу удалось в игре против "Днепра" дома.

      Гости уже со стартовых атак заставили хозяев догонять. Одесситы старались действовать максимально сосредоточенно. Но за счет лучшей реализации "Днепр" все же обеспечил себе на большой перерыв 5 очков преимущества. Хотя хозяева в середине второй четверти впервые за матч выходили даже вперед.

      Читайте также: Если "Барселона" отпустит в феврале, я обязательно приеду на матчи, – игрок сборной Украины

      С возобновлением игры после перерыва одесситы выдали серию результативных атак и снова вышли вперед, заставив тренера гостей Дениса Журавлева брать тайм-аут. Однако это не помогло переломить тенденцию. Одесситы и дальше шли вперед. В итоге перед заключительной 10-минуткой хозяева уже были впереди на 7 очков.

      "Днепр", несмотря на усталость после предыдущего поединка в Южном, боролся до последнего. Мишула, у которого с началом второй половины совсем сбился прицел (он набрал 12 очков за первую половину), набрал 11 очков подряд, до последнего сохраняя шансы на положительный результат. Впрочем у хозяев оказалось достаточно сил, чтобы довести встречу до победы. В итоге первая победа команды Олега Юшкина в последних семи матчах.

      Одесса – Днепр 71:65 (9:11, 18:21, 23:11, 21:22)

      Теги: БК "Одесса" БК "Днепр" чемпионат Украины по баскетболу Баскетбол Спорт
      Источник: ФБУ
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      "Васку да Гама" в первом матче победил "Коритибу"
       2 июня 2011 , 20:27
      Вах, скорее всего, будет спарринг-партнером Поветкина, - Boxingnews
       23 августа 2013 , 11:39
      В составе соперника сборной Украины защитник "Барсы" заменит центрбэка "Реала"
       7 октября 2014 , 09:22
      Роналду опять феерил, а заменил его Эдегор. "Реал" – "Хетафе" - 7:3
       23 мая 2015 , 23:26
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук