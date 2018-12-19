Баскетбол: "Одесса" прервала серию неудач и победила дома "Днепр"

В предыдущих шести матчах чемпионата Украины "Одесса" уступала. Прервать свою серию неудач клубу удалось в игре против "Днепра" дома.

Гости уже со стартовых атак заставили хозяев догонять. Одесситы старались действовать максимально сосредоточенно. Но за счет лучшей реализации "Днепр" все же обеспечил себе на большой перерыв 5 очков преимущества. Хотя хозяева в середине второй четверти впервые за матч выходили даже вперед.

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С возобновлением игры после перерыва одесситы выдали серию результативных атак и снова вышли вперед, заставив тренера гостей Дениса Журавлева брать тайм-аут. Однако это не помогло переломить тенденцию. Одесситы и дальше шли вперед. В итоге перед заключительной 10-минуткой хозяева уже были впереди на 7 очков.

"Днепр", несмотря на усталость после предыдущего поединка в Южном, боролся до последнего. Мишула, у которого с началом второй половины совсем сбился прицел (он набрал 12 очков за первую половину), набрал 11 очков подряд, до последнего сохраняя шансы на положительный результат. Впрочем у хозяев оказалось достаточно сил, чтобы довести встречу до победы. В итоге первая победа команды Олега Юшкина в последних семи матчах.

Одесса – Днепр 71:65 (9:11, 18:21, 23:11, 21:22)