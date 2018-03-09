12:37
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Баскетбол. Определились финалисты Кубка Украины

64 Читати новину українською
БИПА - Химик
БИПА - Химик

В пятницу, 9 марта, состоялись два полуфинальных поединка Кубка Украины по баскетболу.

Первыми на паркет в Харькове вышли "БИПА" и "Химик".

Первая четверть в исполнении обеих команд получилась довольно ровной, что в итоге нашло свое отражение и на табло, когда на первый перерыв команды ушли при минимальном преимуществе одесситов 14:13.

Читайте также: Федерация баскетбола Украины пожизненно дисквалифицировала трех игроков

Гораздо интереснее ситуация разворачивалась во второй десятиминутке. Все благодаря Эфианаи, который сумел реализовать три из трех бросков из-за дуги, и к большому перерыву оформил дабл-дабл – к 13 очкам добавил и 10 подборов. Поэтому сирена на большой перерыв зафиксировала преимущество "БИПА" 39:29.

Эфианаи оформил дабл-дабл

Перерыв пошел на пользу именно "Химику". Южненцы ответили соперникам своим рывком 19: 3. Поэтому вместо преимущества в 10 очков, перед последней четвертью одесситы уже проигрывали сопернику 4 очка.

В последней четверти отрыв "Химика" только рос. Марченко реализовал два дальних броска, после этого отличился со штрафных. Разница возросла до 9 очков. И хотя одесситы ее несколько сократили, выход в финал получили именно южненцы.

БИПА – Химик 61:69 (14:13, 25:16, 7:21, 15:19)

В другом полуфинале сошлись "Днепр" и "Авантаж-Политехник". Харьковчане активнее начали игру, однако днепряне не давали им возможность уйти в отрыв, каждый раз держа на безопасном расстоянии. Поэтому на перерыв, несмотря на значительную результативность, они ушли при минимальном преимуществе именно днепрян 26:25.

Читайте также: Биатлон: две украинки попали в топ-10 спринта в Финляндии

Свою уверенную поступь лидер Супер-лиги и действующий обладатель трофея продолжил во второй четверти. В один из моментов игры разница достигла 12 очков, хотя харьковчане ее впоследствии и сократили до 4 очков. И к большому перерыву преимущество "Днепра" достигло комфортных 8 очков – 50:42.

"Днепр" в тяжелом матче одолел "Авантаж-Политехник"

Равная игра при минимальном преимуществе днепрян продолжилась и в третьей четверти – 68:57. И только в четвертой четверти харьковчане выиграли 10-минутку. Хотя именно в четвертой четверти номинальные хозяева могли сделать настоящий камбэк, ведь сократили отставание лишь до двух очков, а затем и сравняли счет 73:73. При счете 75:75 все решили промах Барнса со средней дистанции и точный бросок Мишулы из-за дуги.

Днепр – Авантаж-Политехник – 80:75 (26:25, 24:17, 18:17, 12:16)

Финал между "Химиком" и "Днепром" состоится в субботу, 10 марта.

Теги: Новости спорта Баскетбол
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 9 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Когда Украина сможет вернуть Крым
сегодня, 12:01 Когда Украина сможет вернуть Крым
Блог Медіа 634
Приключения
сегодня, 11:01 Приключения "ихтамнет"-ов и выборы Путина в России: минута юмора от карикатуристов
353
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сегодня, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 946
Будни
сегодня, 08:41 Будни "ЛНР": у людей нет ни денег, ни сил
Ольга Черненко 2329
Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
11 марта, 22:01 Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
Блог Медіа 1596
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук