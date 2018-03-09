Баскетбол. Определились финалисты Кубка Украины

В пятницу, 9 марта, состоялись два полуфинальных поединка Кубка Украины по баскетболу.

Первыми на паркет в Харькове вышли "БИПА" и "Химик".

Первая четверть в исполнении обеих команд получилась довольно ровной, что в итоге нашло свое отражение и на табло, когда на первый перерыв команды ушли при минимальном преимуществе одесситов 14:13.

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Гораздо интереснее ситуация разворачивалась во второй десятиминутке. Все благодаря Эфианаи, который сумел реализовать три из трех бросков из-за дуги, и к большому перерыву оформил дабл-дабл – к 13 очкам добавил и 10 подборов. Поэтому сирена на большой перерыв зафиксировала преимущество "БИПА" 39:29.

Эфианаи оформил дабл-дабл

Перерыв пошел на пользу именно "Химику". Южненцы ответили соперникам своим рывком 19: 3. Поэтому вместо преимущества в 10 очков, перед последней четвертью одесситы уже проигрывали сопернику 4 очка.

В последней четверти отрыв "Химика" только рос. Марченко реализовал два дальних броска, после этого отличился со штрафных. Разница возросла до 9 очков. И хотя одесситы ее несколько сократили, выход в финал получили именно южненцы.

БИПА – Химик – 61:69 (14:13, 25:16, 7:21, 15:19)



В другом полуфинале сошлись "Днепр" и "Авантаж-Политехник". Харьковчане активнее начали игру, однако днепряне не давали им возможность уйти в отрыв, каждый раз держа на безопасном расстоянии. Поэтому на перерыв, несмотря на значительную результативность, они ушли при минимальном преимуществе именно днепрян 26:25.

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Свою уверенную поступь лидер Супер-лиги и действующий обладатель трофея продолжил во второй четверти. В один из моментов игры разница достигла 12 очков, хотя харьковчане ее впоследствии и сократили до 4 очков. И к большому перерыву преимущество "Днепра" достигло комфортных 8 очков – 50:42.

"Днепр" в тяжелом матче одолел "Авантаж-Политехник"

Равная игра при минимальном преимуществе днепрян продолжилась и в третьей четверти – 68:57. И только в четвертой четверти харьковчане выиграли 10-минутку. Хотя именно в четвертой четверти номинальные хозяева могли сделать настоящий камбэк, ведь сократили отставание лишь до двух очков, а затем и сравняли счет 73:73. При счете 75:75 все решили промах Барнса со средней дистанции и точный бросок Мишулы из-за дуги.



Днепр – Авантаж-Политехник – 80:75 (26:25, 24:17, 18:17, 12:16)

Финал между "Химиком" и "Днепром" состоится в субботу, 10 марта.