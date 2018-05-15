Баскетбол: сборная Украины сыграет три товарищеских игры и примет участие в турнире в Китае

1 июля Национальная мужская сборная Украины по баскетболу сыграет матч отбора на Чемпионат мира 2019 года в Киеве с Латвией. До этого состоится официальная игра со сборной Турции 28 июня на выезде. В рамках подготовки к этим играм украинцы проведут спарринги с двумя сборными.

В рамках подготовки к матчам отбора команда соберется 5 июня. И до 14 июня будет тренироваться в Украине. На 16 июня запланирован матч против сборной Чехии на выезде.

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Так, с 20 по 24 июня украинцы будут находиться в Израиле, где проведут два спарринга с местной сборной. Уже оттуда они отправятся в турецкий город Бурса на матч со сборной Турции.

После Турции, 1 июля, украинцы сыграют заключительный матч квалификации Чемпионата мира-2019 против Латвии в Киевском дворце спорта. Начало матча в 16:00 часов. Стоит отметить, что сейчас наша команда возглавляет отборочную группу – три победы в четырех матчах.

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Также в течение лета запланированы 2 товарищеских турнира в Китае, с целью просмотра кандидатов в сборную Украины. Они пройдут 16 – 23 июля и 27 июля – 6 августа.