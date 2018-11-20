Баскетбол: топ-5 лучших моментов недели в Суперлиге
Команды Суперлиги Пари-Матч сыграли 16-19 ноября очередные поединки регулярного чемпионата.
Результаты матчей недели Суперлиги по баскетболу:
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Одесса – Политехнтк 74:92
Запорожье – Черкасские Мавпі 90:93
Химик – Политехник 94:82
Запорожье – Киев-Баскет 88:82
Смотрите видео топ-5 моментов матчей недели в Суперлиге
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Источник: 24 Канал
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