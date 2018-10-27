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      Баскетбол: "Запорожье" в напряженном матче вырвало победу у "Одессы"

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      "Запорожье" победило "Одессу" на выезде
      "Запорожье" победило "Одессу" на выезде / ФБУ

      Матч между "Одессой" и "Запорожьем" оказался довольно ровным и напряженным. А победу гости вырвали уже в конце встречи. Хотя игра могла перейти и в овертайм.

      Одесса – Запорожье 94:97 (29:26, 23:26, 14:15, 28:30)

      Уже за стартовые 20 секунд команды сумели обменяться моментами, которые успешно реализовали. Поэтому за первую четверть лидер в счете менялся чуть ли не после каждой атаки. А на перерыв же коллективы ушли при счете 29:26 в пользу хозяев паркета.

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      Во второй четверти команды не сбавили обороты. "Одессу" за собой повел Александр Беликов, который только за первую половину игры набрал 17 очков, а "Запорожье" вел вперед Киндал Хилл и Юрий Кондраков, которые на двоих набрали 22 балла. Еще 9 добавил Малик Трент. Команды продолжили играть в быстрый и атакующий баскетбол. В середине четверти хозяева все же сумели заработать небольшую разницу в счете в свою пользу, однако в концовке периода запорожан соперника достали – 52:52.

      Абсолютно вся третья четверть прошла в равной, зрелищной и бескомпромиссной борьбе: соперники не отпускали друг друга на расстояние больше чем в 2 балла. А завершился период минимальном преимуществом гостей – 66:67.

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      Развязка наступила в последней десятиминутке. Со старта четверти запорожане увеличили отрыв до 4 баллов, однако один из лидеров "Одессы" Александр Прокопенко сократил до 1 балла собственным дальним. Все десять минут на паркете были качели – то одна то другая команды выходили вперед, однако последнее слово осталось за лидерами турнирки. "Одесса" в лице Витолса имела шанс на овертайм, однако снайпер хозяев дальний бросок на последней секунде игры не реализовал.

      Теги: чемпионат Украины по баскетболу Баскетбол Спорт
      Источник: ФБУ
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