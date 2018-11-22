Баскетболист Дирк Новицки получил символические ключи от Даласса, он выступает в команде 21 год

Немецкий баскетболист Дирк Новицки 21 год выступает в НБА. Все это время он играет за одну команду – "Даллас Маверикс".

Такая преданность клубу и городу не могла остаться без должного внимания. Мэр Далласа Майк Роулингс вручил баскетболисту символические ключи от города.

Читайте также: ЛеБрон Джеймс сыграл против "Кливленда", "Атланта" снова уступила: видеообзор топ-матчей НБА

"Большинство звезд-спортсменов двигаются из города в город, из команды в команду, основываясь на том, что для них финансово выгоднее. Но не Дирк. Он был верным "Маверикс" и людям Далласа в течение 20 лет", – заявил мэр Далласа.

Dirk embodies everything Dallas residents should aspire to be. For any sports fan out there, he’s a joy to watch, always striving for excellence & giving 110 percent. But what many don’t fully understand is how diligent, passionate, humble and generous he is, on and off the court pic.twitter.com/HmAcpNHWP3 — Mike Rawlings (@Mike_Rawlings) 22 листопада 2018 р.

Dirk is a class act, one who puts his teammates, his city & his family before himself. This is an era when most star athletes jump from city to city & team to team based on what’s better for them financially. Not Dirk. He’s been loyal to the Mavs & the people of Dallas for 20 yrs pic.twitter.com/gvRwIOV7sP — Mike Rawlings (@Mike_Rawlings) 22 листопада 2018 р.