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      Баскетболист Дирк Новицки получил символические ключи от Даласса, он выступает в команде 21 год

      14 Читати новину українською
      Дирк Новицки
      Дирк Новицки

      Немецкий баскетболист Дирк Новицки 21 год выступает в НБА. Все это время он играет за одну команду – "Даллас Маверикс".

      Такая преданность клубу и городу не могла остаться без должного внимания. Мэр Далласа Майк Роулингс вручил баскетболисту символические ключи от города.

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      "Большинство звезд-спортсменов двигаются из города в город, из команды в команду, основываясь на том, что для них финансово выгоднее. Но не Дирк. Он был верным "Маверикс" и людям Далласа в течение 20 лет", – заявил мэр Далласа.

       

      Теги: Спорт NBA Баскетбол
      Источник: 24 Канал
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