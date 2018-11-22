Баскетболист Дирк Новицки получил символические ключи от Даласса, он выступает в команде 21 год
Немецкий баскетболист Дирк Новицки 21 год выступает в НБА. Все это время он играет за одну команду – "Даллас Маверикс".
Такая преданность клубу и городу не могла остаться без должного внимания. Мэр Далласа Майк Роулингс вручил баскетболисту символические ключи от города.
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"Большинство звезд-спортсменов двигаются из города в город, из команды в команду, основываясь на том, что для них финансово выгоднее. Но не Дирк. Он был верным "Маверикс" и людям Далласа в течение 20 лет", – заявил мэр Далласа.
Источник: 24 Канал
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