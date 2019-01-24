Баскетболист Джеймс Харден повторил уникальное достижение Майкла Джордана и Шакила О'Нила: видео

Защитник "Хьюстона" Джеймс Харден в матче против "Нью-Йорка" набрал 61 очко и сделал 15 подборов. Он стал лишь четвертым игроком в чемпионате (после введения в НБА 3-очковой линии), который сумел это сделать. Таким образом игрок повторил достижение Майкла Джордана, Шакила О'Нила и Карла Мэлоуна, которые тоже за один матч набирали не менее 60 очков и делали 15 подборов.

В среду, 23 января (ночь на 24 января в Украине) Харден помог "Рокетс" победить в гостевой встрече с "Нью-Йорком" (114:110). Баскетболист реализовал 17 из 38 бросков из игры, 5 из 20 трехочковых, 22 из 25 штрафных, а также сделал 15 подборов, 4 передачи, 5 перехватов и 5 потерь. 61 набранное очко в этом матче – личный рекорд Хардена в карьере.

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Кроме того, Харден повторил рекорд НБА, принадлежащий Кобе Брайанту, по количеству очков, набранных в "Мэдисон-Сквер-Гарден" игроком соперника. А также вышел на пятое место среди игроков по количеству набранных очков на этой арене.

Стоит добавить, что Джеймс Харден в пяти последних матчах в сумме набрал 261 очко. Все они были набраны в результате индивидуальных действий. Ни один из точных бросков Хардена не был сделан после передачи партнеров. Сам Харден за это время отдал 21 передачу.

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