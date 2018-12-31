Баскетболист Михайлюк поздравил с новогодними праздниками: видео

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк, выступающий за "Лейкерс", поздравил болельщиков с новогодними праздниками.

Баскетболист записал видеообращение, в котором пожелал всем побед.

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Напомним, что Святослав Михайлюк провел матч в составе резервной команды "Лейкерс" в молодежной лиге НБА. В игре против "Северной Аризоны" неудержимый украинец набрал 47 очков и установил рекорд сезона.